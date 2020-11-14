شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي «الإسلاموفوبيا».. دليل بريطاني جديد لتغطية قضايا الإسلام والمسلمين صحفيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر دليل إرشادي جديد للصحفيين الذين يقومون بمهام تغطية القضايا الإسلامية وشؤون المسلمين في المملكة المتحدة، والذى أصدرته منظمة معايير الصحافة المستقلة (ابسو).

ويوضح الدليل الجديد قضايا رئيسية للصحفيين تتعلق بالدين الإسلامي كي يضعونها في اعتبارهم عند التغطية كما يشمل دراسات حالة، إلى جانب توفير معلومات سياقية واساسية حول الإسلام والمسلمين في المملكة المتحدة.

ولاقى الدليل الإرشادي ترحيبا من جانب بعض المنظمات الحقوقية وجماعات الضغط ومن بينها منظمة، «أخبر ماما» والتى تدعم ضحايا الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين.

ووصف مؤسس المنظمة فياز موغال الدليل الإرشادي الجديد بأنه بمثابة «توازن ممتاز» حققته منظمة معايير الصحافة المستقلة بعد مداولات ومشاورات معها ومع ناشريها والنشطاء المجتمعيين المختلفين والمنظمات، حيث لا يوجد دائما تعددية في الفكر والرأي.

وقال :«أؤمن بقوة بأن دينى أو ايديولوجيتى الفكرية يجب أن يكونا منفتحين على النقد وأنه ينبغي توفير الحماية للكتاب».

واستدرك بأنه فيما يتعلق بقضايا لا علاقة لها بالإسلام والمسلمين ويجرى نسجها في قصص وألغاز تسب وتسيء لمجتمعات كاملة، بما يعزز آراء تمييزية بشأنهم، فإن هذا الدليل الارشادي يوضح هنا ضرورة اتباع إرشادات ومعلومات مهمة عند التغطية الصحفية الخاصة بالمسلمين ومجتمعاتهم .

وقامت المنظمة في أوقات سابقة بإصدار أدلة إرشادية مشابهة، ولكنها لا تتعلق بالدين، بل بغيره من القضايا والتى تشمل تغطية أخبار حول الوفيات والتحقيقات القضائية والحوادث الكبرى، والجرائم الجنسية والانتحار ومشكلات العابرين جنسيا الذين يتحولون من ذكر إلى أنثى والعكس، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقالت المدير التنفيذي للمنظمة، شارلوت ديوار إن الدليل الإرشادي الجديد عن الإسلام والمسلمين يساعد المحررين والصحفيين على الالتزام بمدونة تحريرية من خلال استقاء معلومات حول كيفية انطباقها على قضية معينة، مضيفة:«نأمل في أن يساعد هذا الدليل، مثل غيره من الأدلة الإرشادية التي اصدرناها من قبل، المحررين والصحفيين في تغطية مثل هذا الموضوع المهم بأسلوب يفى بأرقى المعايير التي حددتها مدونة الممارسة الصحفية»

يشار إلى أن منظمة معايير الصحافة المستقلة المعروفة اختصارا باسم ابسو هي أكبر جهة تنظيمية لمعظم الصحف والمجلات الصادرة بالمملكة المتحدة