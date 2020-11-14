شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف في حي الجمرك بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى الجمرك حملة بقيادة محمد المغربى سكرتير عام الحي وبتواجد الإدارات المعنية بالحي، حيث تم إزالة أعمال مخالفة ببعض المحال المحال في نطاق الحي.

ويأتى هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص.

ولاتزال أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي.

