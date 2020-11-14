شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت حاملاً رسالة من الرئيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، إلى الكويت الشقيقة، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ومن المُقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بكل من أمير الكويت، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة الشيخ الدكتر أحمد ناصر الصباح، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.
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