شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تلقي تظلمات المتضررين من إعلان أسماء المستحقين في مساكن سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا بدء تلقي تظلمات المواطنين المتضررين من إعلان أسماء المستحقين في مساكن بديل العشوائيات «حي الروضة» تمهيدا لإخلاء منطقة زرزاره والتي تم تصنيفها من المناطق داهمة الخطورة. وذلك من اليوم السبت حتي الخميس المقبل

أوضحت «المغربي» إن اللجنة ضمت عدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية مختلفين تماما عن اللجنة العامة واللجنة الفرعية التي تم تشكيلها من قبل لفحص ودراسة المستحقين طبقا للقوانين المنظمة.

وأشارت «رئيس المدينة» إلى أن اللجنة تُشرف على عملها الجهات الرقابية والامنية، للنظر في تظلمات المواطنين وبحث أحقيتهم في الحصول على وحدات سكنية، دون أي تحيز أو محسوبية أو محاباة لأحد.

اوضحت «المغربي» أن اللجنة سوف تبدأ عملها بداية من اليوم السبت حتى الخميس بإشراف كامل من الأمن والجهات الرقابية للنظر في تظلمات المواطنين وبحث أحقيتهم في الحصول على وحدات سكنية.