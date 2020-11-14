شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي ورابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الشركة المصرية للاتصالات WE يوم 14 نوفمبر 2020 ليكون آخر موعد لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضى، والذى ينتهى فيه الشهر المحدد كفترة سماح لسداد فاتورة شهر أكتوبر، والذى بدأ اعتبارًا من 15 أكتوبر 2020 الماضى، وتوجد طريقتين للاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال برقم الدليل 140 من تليفون أرضى أو من خلال موقع الشركة على شبكة الانترنت.

تُحوَّل الشركة المصرية للاتصالات الخط إلى نظام خدمة التليفون الأرضى لغير المسددين إلى نظام الاستقبال فقط اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر لمدة شهر ينتهى في يوم 14 ديسمبر، كما تقوم الشركة برفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة تأخير اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر.

توجد العديد من الطرق لسداد فاتورة التليفون الأرضى وهى: الدفع النقدى في أيًا من سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، والدفع الالكترونى عبر موقع الشركة على الانترنت اضغط هــنــــــــــــا، والدفع عن طريق خدمة فورى وخدمة فوادفون كاش، والدفع عن طريق ماكينات الصراف الآلى ATM لبنكي الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى.

وتستطيع الاستعلام مباشرة عن فاتورة التليفون الأرضى من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات بإدخال كود المحافظة ورقم التليفون ليعرض بعدها قيمة الفاتورة.. للاستعلام عن الفاتورة من موقع الشركة اضغط هـــنـــــــــا .