شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات احترازية.. البابا تواضروس يترأس قداسا بكاتدرائية الإسكندرية ويلتقي الكهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهى صباح السبت في كاتدرائية الاقباط الارثوذكس بالاسكندرية، والذى يأتى في إطار زيارة رعوية للمحافظة بدأها أمس الجمعة وتختتم اليوم.

وشارك البابا الصلاة، الأنبا بافلى أسقف عام كنائس المنتزة، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب، والقمص ابرام اميل وكيل عام بطريركية الاسكندرية، وبحضور الشعب القبطى وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتشهد الكاتدرائية اجراءات تأمينية مشددة تزامنا مع زيارة البابا، حيث تم غلق الشارع المؤدي إلى المرقسية بالحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات من الشارع، والسماح فقط بمرور المواطنين مترجلين بعد التأكد من بطاقة الهوية تزامنا مع موعد زيارة البابا تواضروس إلى الكاتدرائية.

وتم تشغيل بوابات كشف المعادن المخصصة لدخول الأقباط إلى الكنيسة، والتفتيش الذاتى للحضور والسماح فقط بالدخول لحاملى الصليب أو بطاقة الهوية الشخصية، فيما تم الاستعانة بفرق الكشافة من الكنائس الأخرى لمعاونة كشافة المرقسية في تنظيم عملية الدخول والخروج، أثناء زيارة البابا وإقامة الفعاليات الروحية والرعوية، وعمل ممرات للرجال واخرى للسيدات، مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، اتساقا مع خطة الدولة في هذا الشأن، والتأكد من ارتداء الكمامة قبل الدخول ومراعاة مسافة الامان والتباعد الاجتماعي بين الشعب .

وكان البابا التقى في بداية زيارته للاسكندرية أمس أعضاء نادى روتارى الإسكندرية فاروس،فيما سيعقد اجتماع رعوى مع كهنة الاسكندرية.