شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز ومحال تجارية بـ7 إدارات وتحرر 236 محضرا بمخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 236 محضراً بمخالفات متنوعة.

في ادارة وسط التموينية، تم تحرير 25 محضر تنوعت ما بين 15 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لعدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين المنتزة، أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر شملت 13 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضر إدارة وتشغيل مخبز حلواني بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين شرق، حررت الحملة 46 محضر تنوعت ما بين 20 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، و3 محاضر إدارة وتشغيل مخازن بدون ترخيص، ومحضر عدم إخطار عن حركة المواد البترولية لأحد محطات تموين السيارات.

وفى إدارة تموين العامرية، أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر تنوعت ما بين 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر تصرف في 143 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم لأحد المخابز البلدية، بما يوازى 7 أطنان و150 كيلو، ومحضر تجميع اسطوانات بوتاجاز وبيعها دون إذن من التموين، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق، محضر إدارة منشأة بدون ترخيص،و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، كما تم سحب عينات قمح ودقيق ومكرونة من المطاحن ومصانع المكرونه للتحليل في المعامل المركزية.

وفى إدارة تموين العجمى، حررت الحملة 48 محضر شملت 16 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين برج العرب، حررت الحملة 40 محضر شملت 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر لعدم الاعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، و9 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة غرب والجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر تنوعت ما بين 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 350 باكو شيكولاته، و6 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وتولت النيابة التحقيقات.