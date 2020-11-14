شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد مبارتي مصر وتوجو في الدولتين والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقابل المنتخب المصري لكرة القدن اليوم فريق توجو في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت 14 نوفمبرعلى ملعب استاد القاهرة الدولى، كما تقام مباراة أخرى بين مصر وتوجو على ملعب توجو يوم الثلاثاء 17 نوفمبر وذلك ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2022.

ويتصدر منتخب جزر القمر الآن المركز الأول ضمن المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ويليه المنتخب الكينى في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم مصر في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يحل منتخب توجو في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

تعادل منتخب مصر مع منتخب جزر القمر بدون أهداف في الجولة الأولى كما تعادل في المباراة الثانية مع منخب كينيا، ويحل حاليًا في المركز الثالث.

ويتم بث مباراة مصر وتوجو على قناة beIN Sports HD 7، ويُخرج المباراة المخرج خالد عبدالعاطى، ويتم تصويرها بعدد 12 كاميرا تصوير.

وتردد قناة Bein Sport HD 7 كما يلى:

اسم القناة: Bein Sport HD 7 – القمر الصناعى- سهيل سات 1 25.5 شرق – التردد 11585 – معدل الترميز 30000 2/3 – الاستقطاب عمودى – التشفير اردويتو 2.