شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل الكهرباء عن عمارات إسكان إلشباب بالأحياء بمدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عمارات إسكان إلشباب بالأحياء بمدينة الغردقة وذلك صباح اليوم السبت لمدة ٥ ساعات، وذلك من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية . الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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