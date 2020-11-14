شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن قناتين تعليميتين لطلاب رياض الأطفال والثانوية العامة والصفوف الأولى الإبتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق قناتين تعليميتين جديدتين أحدهما مخصصة للأطفال في مرحلة رياض الاطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى، والقناة الأخرى مخصصة للثانوية العامة، والتى من تنطلث اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر 2020.

تنغطى القناة الأولى دروس «KG1» و«KG2»، وكذلك دروس الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى، ولتتكامل مع قناة مدرستنا التعليمية التى تغطى دروس الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي والمرحلة الإعدادية، ثم تغطى القناة الأخرى الجديدة دروس المرحلة الثانوية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن القناة التعليمية الجديدة لرياض الأطفال والصفوف الإبتدائية الأولى وكذلك قناة الثانوية العامة الجديدة، ستكون موجهه لطلاب النظام الجديد للتقييم الذى انطلق عام 2018، وطلاب المرحلة الثانوية الذين يستخدمون التابلت في الدراسة، وتقدم القناتين الشرح اللازم بما يتوافق مع نظام التقييم الجديد، إلى جانب المنصات الالكترونية والوسائل التعليمية الأخري.

ولجأت وزارة التربية والتعليم هذا العام إلى التوسع في نظام الدراسة عن بعد عن طريق القنوات التعليمية المواجهة لطلاب المراحل المختلفة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشار الدروس الخصوصية.

ويمكن متابعة قناة مدرستنا التعليمية عبر القمر الصناعى نايل سات: تردد 12303 -- الاستقطاب أفقي -- ومعدل الترميز 27500 -- ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويمكن متابعة برامج قناة مدرستنا التعليمية التى تقدم برامجها للصفوف السادس الإبتدائى والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية وأيضًا قناة مصر التعليمية 2 التى تقدم برامجها للمرحلتين الابتدائية والإعدادية من خلال القمر الصناعى نايل سات عبر الترددات التالية:

قناة مصر التعليمية:

الاسم علي الرسيفر : EDU1 -- التردد : ١١٧٤٧ -- معدل الترميز : ٢٧٥٠٠ -- معامل الاستقطاب : راسي -- معامل تصحيح الخطأ :٥/٦ .

قناة مصر التعليمية 2:

الاسم علي الرسيفر : EDU2 -- التردد :١٢٣٨٠ -- معامل الاستقطاب : افقي -- معامل تصحيح الخطأ : ٥/٦ .