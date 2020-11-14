شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد جولة الإعادة ولجنتك ورقمك بالكشوف من الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبلغ عدد محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة، بينما تبلغ محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولاً زمنيًا بمواعيد انتخابات مجلس النواب يتضمن مواعيد انتخابات الإعادة وإعلان النتيجة رسميًا وتُعد الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إجراء انتخابات جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين 21 و22 و23 نوفمبر، كما حددت يومى الإثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر لاجراء الانتخابات فى الداخل، وحددت يوم30 نوفمبر 2020، موعدًا نهائيًا لاعلان النتائج وتضم محافظات المرحلة الأولى كل من محافظات: الجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط وبني سويف والفيوم وقنا وأسوان والوادي الجديد والأقصر والبحر الأحمر والبحيرة ومطروح والإسكندرية.

وتجرى إنتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الثانية بالنسبة للمصريين في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين 5 و6 و7 ديسمبر، كما حددت يومى الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر المقبلين لاجراء الانتخابات فى الداخل، وحددت يوم 14 ديسمبر 2020، موعدًا نهائيًا لاعلان النتائج، وتضم محافظات المرحلة الثانية كل من محافظات: القاهرة والغربية والدقهلية ودمياط والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء.

تستطيع معرفة مكان لجنتك الانتخابية ورقمها ورقمك في الكشوف الانتخابية في اللجنة من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر هذا الرابط اضغط هــنــــــــا .