شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة الشرق للأخبار السعودية وأبرز مذيعيها باسم يوسف ومعتز الدمرداش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت قناة الشرق السعودية الجديدة التى تتبع «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» بثها عبر القمر الصناعى نايل سات يوم الأربعاء 11 نوفمبر الماضى. ويطلق البعض على القناة اسم «الشرق بلومبيرغ»، ومن أبرز المذيعين التى أعلنت القناة عن ضمهم باسم يوسف ومعتز الدمرداش وزينة اليازجي ورشا الخطيب وسعد زغلول. وتركز القناة على أهم القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية، ليتمكن المواطن العربى من متابعة أحدث التطورات الاقتصادية والأخبار العربية والعالمية مع مجموعة من تحليلات تلك الأخبار. وتعتبر قناة الشرق واحدة من إصدارات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتى تضم صحيفة الشرق الأوسط وموقع اندبندت عربية وصحيفة الاقتصادية وموقع أرقام وصحيفة الرياضية وصحيفة أراب نيوز ومجلات الرجل وسيدتى وهى والجميلة والمجلة. ويقع مقر «الشرق للأخبار» الرئيسي في الرياض ويوجد مكتبان رئيسيان فى مركز دبي المالي العالمي وفي واشنطن بالإضافة إلى مقرين لاستوديوهات في القاهرة وأبوظبي، ولديها مجموعة من المكاتب الإقليمية والمراسلين في العواصم والمدن الكبرى في المنطقة والعالم، كما توجد إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي تنتجه شبكة بلومبرغ حول العالم وموقع قناة الشرق الإخبارية على الانترنت هو https://asharq.com/ . موقع قناة الشرق للأخبار على موقع فيس بوك هو https://www.facebook.com/asharqnews/ . ترددات قناة الشرق للأخبار: نايل سات HDتغطية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعديل DVBS2 التردد 11373 الاستقطاب أفقي | Horizontal معدل الترميز 27500 خاصية تصحيح الخطأ 5/6 نايل سات SDتغطية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعديل DVBS التردد 12226 الاستقطاب أفقي | Horizontal معدل الترميز 27500 خاصية تصحيح الخطأ 5/6 عرب سات HDتغطية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعديل DVBS التردد 11862 الاستقطاب أفقي | Horizontal معدل الترميز 27500 خاصية تصحيح الخطأ 3/4 هوت بيرد HDتغطية: أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعديل DVBS2 التردد 11747 الاستقطاب أفقي | Horizontal معدل الترميز 27500 خاصية تصحيح الخطأ 3/4 الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

كانت هذه تفاصيل خبر تردد قناة الشرق للأخبار السعودية وأبرز مذيعيها باسم يوسف ومعتز الدمرداش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.