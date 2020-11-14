شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة وانخفاض بدرجات الحرارة .. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، والتي تشهد فيها البلاد أمطار مختلفة الشدة ببعض المناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، ويصاحب ذلك انخفاض بدرجات الحرارة.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت طقس معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب الصعيد .
والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .
ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري ، و متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق ( السلوم – سيدي براني - مطروح - الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش ) .
وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة أحياناً على الوجه البحري ومدن القناة .
والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد نشطة على السواحل الغربية ، وعلى خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «25- 16»، الإسكندرية «23 – 16»، قنا «29- 15»، الأقصر «30– 15»، أسوان «30– 15» .
أما غداً الأحد فهناك انخفاض بدرجات الحرارة ويسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب البلاد ، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .
ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض المناطق على القاهرة الكبرى وفرص سقوط المطر ( 50 % ) ، متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري ( 50 % ) ، متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( 70 % ) .
وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الصعيد نشطة على الشمال ، وعلى السواحل الغربية وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى«24 – 16»، الوجه البحرى «24 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28- 20»، شمال الصعيد «25 – 15»، جنوب الصعيد «28 – 16» درجة مئوية.
أما بعد غدً الاثنين فيستمر الانخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .
ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الوجه البحري ( 30 % ) والسواحل الشمالية الشرقية ( 40 % تقريباً ) ، خفيفة الى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 60 % تقريباً ) .
وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية ، وعلى البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .
وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 16»، الوجه البحرى «24 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28 – 20»، شمال الصعيد «24 – 15»، جنوب الصعيد «27 – 16» درجة مئوية .
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