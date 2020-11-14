- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة لمدة 6 أيام بداية من اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، حتى الخميس 19 نوفمبر 2020.
ويرصد "الخليج 365" الأماكن وفقاً لهيئة الأرصاد على النحو التالي:
السبت:
أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح سيدي برائة - السلوم رشيد - بلطيم بور سعيد - العريش).
أمطار متوسطة: على مناطق من (دمياط - كفرالشيخ - البحيرة).
أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة السويس - الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية.
الأحد:
أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - سيدي براني - السلوم- رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش- كفرالشيخ - البحيرة.
أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة (بور سعيد - السويس - الإسماعيلية- الدقهلية- الغربية - المنوفية - الشرقية) ومناطق من وسط سيناء.
يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.
الاثنين:
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بور سعيد رشيد - كفرالشيخ - البحيرة).
الثلاثاء:
أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - بورسعيد - العريش).
أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بور سعيد رشيد - كفرالشيخ البحيرة).
الأربعاء:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
الخميس:
أمطار متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر من السبت إلى الخميس.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وشدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.