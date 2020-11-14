شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يلوم وزير الرياضة: «زار الخطيب ولم يتصل بي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لام المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، على عدم الاتصال به بعد وعكته الصحية.
وقال مرتضى في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب» :«غضبت بشدة من موقف وزير الشباب والرياضة، الذي زار محمود الخطيب في منزله حينما كان رئيس الأهلي يعاني صحياً، في الوقت الذي لم يفكر في الاتصال بي هاتفياً للاطمئنان على سلامتي».
وأضاف:«مصر كلها علمت بأنني تعرضت لوعكة صحية قبل يوم واحد من بداية انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر ولكن وزير الشباب والرياضة لم يهاتفني ولم يفكر في السؤال عليّ».
وأنهى تصريحاته: «كنت أتمنى أن يقوم أشرف صبحي بالاتصال بي في وعكتي الصحية، لأنني رئيس نادي كبير ورجل وطني ومحترم ولم أقوم بأي خطاء تجاه أحد رغم ما حدث لي في الانتخابات».
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