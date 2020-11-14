مرتضى منصور يوجه رسالة لأحمد موسى وعمرو أديب: «الحساب قادم» (فيديو)‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة للثنائي الاعلامي أحمد موسى وعمرو أديب. وقال مرتضى في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب» :«كيف عرف أحمد موسى عقب فرز 4 صناديق فقط أنني خارج السباق الانتخابي بمجلس النواب؟». وواصل:«كذلك عمرو أديب أكد أنني خارج سباق انتخابات النواب عقب فرز عدد قليل للغاية من صناديق الانتخاب في دائرة ميت غمر». وأكمل رئيس الزمالك تصريحاته:«أحمد موسى راجل صعيدي وسوهاجي جدع وراجل وعمري ما أسأت له، لكن الحساب قادم». الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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