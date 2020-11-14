شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لوزارة الإعلام لحفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة «تنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد غدا وزارة الدولة للإعلام مؤتمر صحفي لحفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة "تنمية" التى أطلقتها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة بهدف التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.

يعقد الحفل بمقر وزارة الدولة للإعلام في جاردن سيتي في الساعة الثالثة عصرا ويشارك فيه وزراء الإعلام والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة ومجموعة من الشخصيات العامة والخبراء والإعلاميين والصحفيين.