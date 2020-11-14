شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «أقسم بالله ما سقطت في انتخابات النواب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقسم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يسقط في انتخابات مجلس النواب في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وقال مرتضى خلال مقطع فيديو بقناته الرسمية عبر «يوتيوب» :«أقسم بالله العظيم لم أسقط في الانتخابات».
وأوضح:«هناك كلاب ضالة خرجوا مهللين ظنين أنهم أسقطوني في انتخابات مجلس النواب، ولكن أكرر أقسم بالله أنا لم أسقط في الانتخابات».
وأوضح:«كنت الأول بفارق مايقارب من 10 اّلاف صوت عن أقرب المنافسين قبل فرز عدد قليل من الصناديق، ولكن ما حدث عبث ولن أخوض فيه الاّن، لدي ما هو أهم».
وأنهى:«ناس كتير في البلد فرحانة وبتقول أسقطنا مرتضى منصور وقضيتها أنا شخصياً، ولكني لم أسقط».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: «أقسم بالله ما سقطت في انتخابات النواب» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.