شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «أقسم بالله ما سقطت في انتخابات النواب»‏ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقسم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يسقط في انتخابات مجلس النواب في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وقال مرتضى خلال مقطع فيديو بقناته الرسمية عبر «يوتيوب» :«أقسم بالله العظيم لم أسقط في الانتخابات».

وأوضح:«هناك كلاب ضالة خرجوا مهللين ظنين أنهم أسقطوني في انتخابات مجلس النواب، ولكن أكرر أقسم بالله أنا لم أسقط في الانتخابات».

وأوضح:«كنت الأول بفارق مايقارب من 10 اّلاف صوت عن أقرب المنافسين قبل فرز عدد قليل من الصناديق، ولكن ما حدث عبث ولن أخوض فيه الاّن، لدي ما هو أهم».

وأنهى:«ناس كتير في البلد فرحانة وبتقول أسقطنا مرتضى منصور وقضيتها أنا شخصياً، ولكني لم أسقط».