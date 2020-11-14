شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالقوي يقود حمله لتنظيف الشواطئ السته لمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم حملة نظافه موسعه بالشواطيء السته بمدينة مصيف بلطيم وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين, محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

كما تابع عبدالقوي اليوم مساء الجمعه سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة في الفتره المسائيه بالإضافة نظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالاضافة إلى لرفع جميع الإشغالات.

وقال أن الحمله التي قادها استهدفت جميع شوارع المدينة بشواطئها السته وكذا استكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصه ومداخل ومخارج المدينة وخاصة منطقة الزهراء والشوارع الرئيسية والفرعية من خلال فرق العمل بجهاز النظافة وقسم الصيانة والمرافق والعاملين بقسم التشجير وقسم الحملة الصحية وقسم الاشغالات واكد على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف «٢٠٢١».