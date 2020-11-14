شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يكشف سبب رفضه فيلم عالمي بطولة جاكي شان وجون سينا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الفنان أحمد فلوكس سبب رفضه المشاركة في فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان وجون سينا .
وقال فلوكس، في أثناء لقائه ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على الحياة تلقيت عرضًا للمشاركة في فيلم بطولة جاكي شان وجون سينا، وذلك في نفس التوقيت الذي اتفقت فيه مع المنتج هشام عبدالخالق للمشاركة في فيلم الممر، كما كنت قد اتفقت مع أستاذ شريف عرفة واديت كلمة".
وتابع فلوكس: " كان فريق عمل الفيلم العالمي قد حدد وقت محدد للتصوير، كذلك المخرج شريف عرفة، وكان الفرق بينهما ثلاثة أيام فقررت وقتها اختيار الممر".
واختتم فلوكس تصريحاته بأن فيلم الممر اضافة كبيرة لمسيرتي المهنية ، وله بعد وطنى كبير ويمثل بطولات الجيش المصرى العظيم فوافقت بدون تردد واختارت المشاركة فى فيلم الممر
يذاع واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة
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