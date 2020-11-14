شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: انفصالى عن زوجتى الأولى قلة خبرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي د. عمرو الليثي إن النجم أحمد فلوكس أثبت موهبته وجدارته في عالم السينما والتليفزيون، ولكنه بينه وبين المشاكل صداقة، وفى اول ظهور له بعد الرجوع لزوجته بعد انفصال ل 12 عام ولا نعرف اسباب هذا.

ومن جانبه قال فلوكس إن اسم الشهرة احمد فلوكس يرجع إلى والده واسمه ايام الجامعة

وعن انفصاله عن زوجته الاولى قال انه يرجع إلى قلة الخبرة، ومنذ وفاة والدتى فلا تود خبرة ليا في الحياة الزوجية، مع صغر سنى وبعض الاسباب الاخرى.

وعن الرجوع بعد 12 عام لزوجته قال فلوكس اننى كنت متعلق بامى جدا ولم اجد احد حبنى بجد إلا زوجتى الاولى، وفى الحقيقة لم تحدث مشاكل أو خلافات بينى وبين زوجتى، وقال فلوكس ان زوجتى الاولى وافقت على زواجى مرتين ومنهم مرة لبستنى البدلة، واشار فلوكس إلى اننى مريت بتجربة صعبدجدا في حياتى وعرفت قيمة الناس ومن يحبنى ومن يكرهنى .