شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع يستخدم البسكويت منتهى الصلاحية ويعيد تدويره وبيعه مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث ابتموين في المنوفية من تحرير محضر لإدارة مصنع بسكويت يدار بدون ترخيص وتجميع عبوات من البسكويت منتهى الصلاحية والغير صالح للإستخدام الأدمى بغرض تدويره وإعادة تعبئته وتغليفه في عبوات جديده بأسماء شركات وهمية (غش تجارى ) وضبط 28 كرتونه بسكويت بإجمالى 8046 باكو مدون عليها ماركه الهدى «علامه تجاريه» غير مسجلة.

وكذا ضبط ماركة بيرى غير مسجلة والتحفظ على ماكينة و10 رولات تغليف بسكويت والكنيات المضبوطة تمهيدا لإعدامها.

ومن جانبه أكد عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية على استمرار الحملات للتموينية بشكل مفاحى لضبط المتلاعبين.