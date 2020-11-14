شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: فكرت في الاعتزال والهجرة لكندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه في مرحلة في حياته اختار قرار اعتزال الفن بشكل نهائى، بسبب تعرضه لضغط نفسى ومشاكل مختلفة وتحديات في حياته المهنية والشخصية

واضاف احمد فلوكس خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس على الحياة اننى شخص قوي واستطيع مواجهة التحديات ولكنه كان وقت صعب وعصيب وفكرت في الهجرة إلى كندا والعمل هناك كسائق اوبر لو لزم الأمر

وعلى جانب اخر كشف الفنان أحمد فلوكس سبب رفضه المشاركة في فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان وجون سينا. قائلاً تلقيت عرضًا للمشاركة في فيلم بطولة جاكي شان وجون سينا، وذلك في نفس التوقيت الذي اتفقت فيه مع المنتج هشام عبدالخالق للمشاركة في فيلم الممر، كما كنت قد اتفقت مع أستاذ شريف عرفة واديت كلمة«.

وتابع فلوكس: «كان فريق عمل الفيلم العالمي قد حدد وقت محدد للتصوير، كذلك المخرج شريف عرفة، وكان الفرق بينهما ثلاثة أيام فقررت وقتها اختيار الممر».

واختتم فلوكس تصريحاته بأن فيلم الممر اضافة كبيرة لمسيرتي المهنية، وله بعد وطنى كبير ويمثل بطولات الجيش المصرى العظيم فوافقت بدون تردد واختارت المشاركة في فيلم الممر.