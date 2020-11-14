شكرا لقرائتكم خبر عن بـ170 جنيه استخرج بطاقة رقم قومي في ساعتين (تعرف على الخطوات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار للتيسير على المواطنين يقدم السجل المدني استمارة VIP المميزة التي يصل سعرها 170 جنيها لاستخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين فقط، وهذا بجانب الاستمارة العاجلة فئة 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما، والاستمارة العادية فئة 45 جنيها التي تسلم بعد 15 يوما. ماهي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي في ساعتين ؟ 1-الاستمارة أوVIP بسعر 170 جنيه. 2- بطاقة تحقيق شخصية أو جواز سفر لاثبات شخصية المتقدم للحصول على بطاقة. 3- صورة شهادة ميلاد 4- اعتماد المهنة من جهة العمل أو من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية. 5- وفي حالة عدم وجود مهنة صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، مع الاحتفاظ بالاصل يطلع الموظف لاثبات المؤهل الدراسي في البطاقة 6 – وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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