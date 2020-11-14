شباب يد جمهورية شبين يحققون فوزا كبيرا في تصفيات مبارايات بطولة الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق شباب كرة اليد بنادى جمهورية شبين في محافظة المنوفية يحققون فوز كبيرا على مركز شباب زنارة بنتيجة (13/32)فى تصفيات مبارايات الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية لأندية الدرجة الاولى رجال للموسم الرياضى (2021/2020)بقيادة الجهاز الفني المشرف العام على نشاط كرة اليد ا. د ابراهيم غريب والمدير الفني الكابتن /محمد منجد

ويأتى ذلك الفوز في إطار إهتمام وسعى مجلس إدارة نادى الجمهورية بجميع الانشطة والالعاب الرياضية مثل اليد والسلة وتنس الطاولة والاشتراك في جميع البطولات المحلية