شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن قرى الحامول السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هندسة كهرباء قري الحامول أنه سيتم فصل التيار الكهربائي باكر السبت عن محولات تفريعه (9الحفير والبرنسه) لشد موصلات جهد متوسط من السابعه صباحا وحتي الثالثه عصرا . الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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