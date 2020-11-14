شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 12 طن مخلفات بمركز البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر حملات النظافة بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس المركز، حيث استهدفت الحملة طريق المسار السياحي ومدينة البياضية، مما أسفر عن رفع 12طن مخلفات.

وأشار رئيس المدينة إلي استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة الشوارع الرئيسية والداخلية بالمركز لظهور المركز بشكل لائق والحفاظ على المظهر الحضاري. شارك في الحملة مدير ادارة النظافة بالبياضية طه أبو القاسم، ومشرفي وعمال النظافة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة منظومة النظافة بالمدن.