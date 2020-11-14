شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 12 طن مخلفات بمركز البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يواصل مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر حملات النظافة بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس المركز، حيث استهدفت الحملة طريق المسار السياحي ومدينة البياضية، مما أسفر عن رفع 12طن مخلفات.
وأشار رئيس المدينة إلي استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة الشوارع الرئيسية والداخلية بالمركز لظهور المركز بشكل لائق والحفاظ على المظهر الحضاري. شارك في الحملة مدير ادارة النظافة بالبياضية طه أبو القاسم، ومشرفي وعمال النظافة.
جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة منظومة النظافة بالمدن.
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