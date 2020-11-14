شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد فلوكس اشتريت له بدلة فرح زواجه الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مدام رابية زوجة أحمد فلوكس الأولى وهو الظهور لأول مرة في الإعلام قالت إننا ارتبطنا بحب شديد وكنا في حالة احترام وحب حتى بعد الانفصال وكنت حريصه على تربية ابنى.

و اضافت خلال مداخلة هاتفية خلال استضافة احمد فلوكس مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحدمن الناس على الحياه، بانها لم ترى رجل اخر بعد احمد فلوكس رغم الانفصال ل 12 عام وحتى بعد ان تزوج مرتين .

وتابعت انها ساهمت ببناء اسرة وحافظت عليها ولم يكن ابنى يعرف اننا انفصلنا إلا عندما تزوج احمد فلوكس من هنا .

وقالت اننى قمت بشراء بدلة له عند زواجه وتفاصيل الفرح والحضور وغير ذلك، وان علاقتى باحمد ما بين زوج أو صديق أو عشرة عمر، وبدأنا من الصفر، وفهم احمد فكرة اننى اقوم بتربية ابنى في هدوء بعيد عن المشاكل والضغوط .

و اشارت إلى انه عند الطلاق تجد مشاكل كثيرة في المجتمع والضغط على الزوجين، وطوال فترة الانفصال كنت اشعر اننا ستعود ولكن كل حاجه في وقتها .

وقالت انها تعرف التعامل مع احمد وطباعه، وتأثرت كثيرا عند عودتنا بكلمة انتى ملكتينى .