شكرا لقرائتكم خبر عن CNN تعلن نهاية السباق الرئاسي في أمريكا: بايدن 306 صوت مقابل 232 لترامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شبكة CNN الأمريكية أن إجمالي ما حصده المرشح الديمقراطي «جو بايدن» من أصوات المجتمع الانتخابي وصل إلى 306 حيث ان النتائج النهائية في ولاية جورجيا تشير إلى فوزه بها وهو ما يشكل ضربة قوية لاحدى معاقل الجمهوريين وتقول بان بايدن هو أول مرشح ديمقراطي يفوز في جورجيا منذ 28 عاما بعد أن فعلها بيل كلينتون في 1992 وبأن فوز بايدن بالولاية اضاف له 16 صوتًا انتخابيًا إلى رصيده.

وتقول الشبكة بان ترامب سيفوز بولاية نورث كارولينا ليصل الاصوات التي سيحصدها إلى 232 صوتا من المجمع الانتخابي لتكون الحصيلة النهائية هي 306- 232 لصالح بايدن وهو فوز ساحق للرئيس المنتخب الذي قلب لصالحه خمس ولايات ومنطقة للكونغرس في نبراسكا من الأحمر إلى الأزرق في انتخابات 2020.

جدير بالذكر أن اجمالى عدد اصوات المجمع الانتخابي في امريكا تبلغ 538 صوتا ويجب الحصول على 270 صوتا على الاقل للفوز بالانتخابات الامريكية.