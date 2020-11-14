«سوبرمان» الشرقية يبهر عمرو الليثي بقدرات خارقة للطبيعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة وفى حلقة خاصة تحت عنوان للكبار فقط، سوبرمان الشرقية أو عمر الحسينى.. عمرة 30 سنة من محافظة الشرقية، وقدم عرض مبهرا وخطيرا، حيث استطع أن ينام على الأرض وعليه مايقرب من طن إسمنت.

كما قامت سيارة ميكروباص بالمرور فوق بطنه ويده، وايضاُ يلف جسمة بأسلاك شائكة ويشد بيها عربية وممكن يتني السيف في بطنه وحاجات تانية كتيرة.

وقال عمر إنه تعرف على قدراته من الصغر وشعر أنه يقوم بأشياء مختلفة عن باقى الاولاد، واستمر في تنمية موهبته وبناء جسمه، وله نظام غذائى مختلف حيث أنه يأكل 2 كيلو لحمة على الغداء.

شاهد سوبرمان الشرقية يبهر عمرو الليثي و قدرات خارقة للطبيعة بواحد من الناس علي الحياة

شاهد سوبرمان الشرقية يبهر عمرو الليثي و قدرات خارقة للطبيعة بواحد من الناس علي الحياة