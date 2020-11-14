شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: تعرضت للسحر ولولا الصلاة وقراءة القرآن ما قمت من السرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه تعرض للسحر في فترة من حياته، وأثر عليه بشكل كبير جدًا، ولاحظ المقربون منه هذا التغيير على جسده وملامحه.

وأكد فلوكس خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” على قناة “الحياة”، أنه مواظبًا على الصلاة وقراءة القرآن بشكل دائم: “لو في يوم مصلتش ومقرأتش قرأن مبقومش من السرير”.

واضاف الفنان أحمد فلوكس، انه في مرحلة في حياته اختار قرار اعتزال الفن بشكل نهائى، بسبب تعرضه لضغط نفسى ومشاكل مختلفة وتحديات في حياته المهنية والشخصية

وعلى جانب اخر كشف الفنان أحمد فلوكس سبب رفضه المشاركة في فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان وجون سينا. قائلاً تلقيت عرضًا للمشاركة في فيلم بطولة جاكي شان وجون سينا، وذلك في نفس التوقيت الذي اتفقت فيه مع المنتج هشام عبدالخالق للمشاركة في فيلم الممر، كما كنت قد اتفقت مع أستاذ شريف عرفة واديت كلمة«.

واختتم فلوكس تصريحاته بأن فيلم الممر اضافة كبيرة لمسيرتي المهنية، وله بعد وطنى كبير ويمثل بطولات الجيش المصرى العظيم فوافقت بدون تردد واختارت المشاركة في فيلم الممر