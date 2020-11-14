بعربات دفع رباعي والكشافة.. "الزراعة" تكثف لجان فحص الجراد الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية للآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع حالة التأهب القصوى لمجابهة موسم انتشار الجراد الصحراوي، من خلال تدشين غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق الدائم مع القواعد والمراكز الرئيسية بالمحافظات الحدودية.

وقال ياسين في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن موسم التكاثر الشتوي الجاري للجراد الصحراوي شهد تطورات في الظروف البيئية المرتبطة بتكاثر تلك الآفة، حيث تحسنت تلك الظروف بشكل كبير بدء من أوائل نوفمبر الماضي بعد سقوط الأمطار وحدوث السيول علي بعض مناطق الجمهورية؛ ما يعد مناخًا مناسبًا للتكاثر، مشيرًا إلى أن الوزراة تتخذ تلك الإجراءات كإجراء احترازي خصوصًا في مناطق الدلتا ووادي النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة؛ للحد من التجمعات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للآفات الزراعية، أن الإدارة دفعت بلجان بحثية مزودة بعربات دفع رباعي بالمناطق الحدودية بالتنسيق مع الأجهزية المحلية والأمن لوضع خطة الدفاع الأولي لمكافحة الجراد الصحراوي، خصوصًا وأن الجراد حاليًا يضرب أكثر من دولة جارة.

وتابع ياسين، أنه تم الدفع بمهندسين وعمالة مدربة بأجهزة مسح ورصد لاستكشاف الهجمات، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول المجاورة ومتابعة تقارير منظمة الغذاء العالمية "الفاو"، مؤكدًا أن عمليات البحث تتمثل في تواجد لحوريات الجراد الأفريقي في الجبال الوعرة والمناطق الحدودية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى أن عمليات المسح والاستكشاف، تجرى في جنوب شرق مصر، وغرب مرسى علم وأبورماد والشلاتين وحلايب والشيخ الشاذلي وحماطة، وجنوب غرب مصر وقرب توشكى وأبوسمبل والعلاقي، وفي الشمال الغربي للبلاد قرب سيوة والسلوم، مضيفًا: "الوضع حتى الآن مستقر ولاتوجد هجمات منظمة من الجراد".

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