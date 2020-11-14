محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.
وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الهيئة نشرت خريطة الأمطار المتوقع سقوطها على السواحل الشمالية، والتي من المتوقع أن تكون من متوسطة إلى غزيرة، خاصة يومي السبت والأحد.
وأضاف، أن الأمطار ستمتد إلى القاهرة ومن المتوقع أن تكون حدتها من خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ما بين 24 إلى 25 درجة خلال ساعات النهار، على أن يكون الطقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.
وحذر مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة والقيادة بحذر على الطرق السريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر لا تقتربوا من أعمدة الإنارة.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف أماكن سقوط الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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