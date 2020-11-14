إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم مدينة نصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى، اليوم السبت، محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.