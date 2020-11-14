شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في مابوتو يبحث مع وزير الأشغال والإسكان المياه الموزمبيقي التعاون بين البلديّن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جهود السفارات المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، التقى السفير حاتم الألفي سفير مصر في مابوتو مع وزير الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية الموزمبيقي Joao Machatine، حيث بحث معه تعزيز التعاون الثنائي وأشار إلى التوجه المصري لإعطاء الأولوية للدول الأفريقية ومنها موزمبيق فيما يتعلق بالاستثمارات في مختلف المجالات، خاصةً قطاع البنية الأساسية، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً من جانب رجال الأعمال المصريين للاستثمار في موزمبيق.

كما تطرّق السفير الألفي إلى التعاون القائم بين مصر وموزمبيق في قطاع الموارد المائية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بين رئيسي الدولتيّن خلال الزيارة التي قام بها رئيس موزمبيق إلى القاهرة في يونيو ٢٠١٩، حيث أكد للوزير الموزمبيقي استمرار مصر في دعم موزمبيق في هذا القطاع الحيوي من خلال الدورات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وغير ذلك من مشروعات التعاون التي يتفق عليها الجانبان.

من جانبه، أعرب وزير الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية الموزمبيقي عن بالغ تقديره لمستوى العلاقات السياسية بين البلديّن وحجم التعاون المُشترك في مختلف المجالات خاصةً في قطاع الري؛ وأكد على ترحيب بلاده بأية مشاركة لشركات مصرية في المشروعات القومية المقرر إقامتها في موزمبيق وتقديم التسهيلات اللازمة لها.

كما أوضح أن أهم قطاعات البنية التحتية التي ستشهد إقامة مشروعات خلال السنوات القادمة وفقاً لخطط التنمية هي تشييد الطرق، ومحاور النقل الإقليمية بين المواني الموزمبيقية ودول الداخل الأفريقي، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ومشروعات معالجة المياه الجوفية، وإقامة السدود، موضحاً أن الكثير من تلك المشروعات سيتم طرحها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.