شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: تغيير خط الصرف الصحي بمنطقة أبوشحاتة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى انه تم الانتهاء من أعمال الاصلاح بمنطقة الهبوط الارضى بمنطقة ابو شحاتة خلف المعهد الدينى بمدينة الاسماعيلية.

وقال رئيس مياه القناة، ان فرق الصيانة الفنية قد انتهت من أعمال الاصلاح وتغيير خط الصرف الصحى بالمنطقة التي تعرضت للهبوط قطر 6 بوصة فخار واستبداله بخط اخر قطر 6 بوصة pvc بطول 25 متر نظرا لتهالكه وعدم قدرته على استيعاب التصرفات الزائدة بالمنطقة .

واكد اللواء عصمت انه فور حدوث الهبوط الارضى انتقلت فرق الصيانة الفنية والشبكات لمكان الهبوط والدفع بكافة المعدات المطلوبة والبدء الفورى في اعمال الاصلاح والانتهاء منها في وقت قياسى وطبقا للمواصفات الفنية، والعمل على اعادة الشىء لاصله حتى لا تتاثر الحركة المرورية بالمنطقة.

يأتى ذلك في اطار حرص الشركة على العمل الدائم والمستمر على تحسين الخدمات في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى من خلال استراتيجية وخطة عمل وضعتها الشركة من أجل استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.