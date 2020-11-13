شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيودوروس الثاني»: السيسى يحب وطنه ويعمل على تأكيد مكانته في المحافل الدولية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صديق عظيم لليونان، وهو يحب وطنه ويعمل على تأكيد مكانته في المحافل الدولية.
وأضاف في بيان الجمعة، أن السيسي مساند لبطريركيتنا، ويمنحنا القوة والأمل.
وأضاف مخاطباً اليونانيين:«إذا كنت في مصر فسترى أن اليونان لا تزال موجودة في هذا البلد، والهيلينية والروح اليونانية لا يزالان هنا، والروابط الروحية توحد الشعبين اليوناني والمصري».
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