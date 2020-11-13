شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن أتحدث عن انتخابات البرلمان الآن.. ومسؤول عن 50 مليون زملكاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يحمد الله على ما تعرض له في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لم يسقط في الانتخابات، حيث كان الأول في صناديق الانتخابات حتى الرمق الأخير، لكن ما حدث لن يتحدث عنه الآن.

وأضاف منصور، عقب اجتماع مجلس إدارة النادي اليوم بمقر الزمالك، أنه يشكر أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الزمالك التي هي بالملايين، موضحا أنه حدثت أمور غريبة في انتخابات مجلس النواب، معلقا على ذلك الأمر: «حتى جسديا قبل الانتخاب بيوم حدثت لي أمور غير طبيعية وتعرضت لوعكة صحية شديدة».

وأشار رئيس الزمالك إلى أن حتى الصندوق رقم 121 كان الأول في الانتخابات، مشددًا على أنه لم يسقط، لكنه راض بالأمر، متابعًا: «إذا كنت خضت معركة لتحمل مسؤولية بلدي ميت غمر فأنا مسؤول أيضا عن ناد كبير اسمه الزمالك الذي يشجعه 50 مليونًا في الوطن العربي».