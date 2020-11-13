شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تبطين الترع ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتغطية البنية المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،للحفاظ على المياه ،وترشيد الفاقد منها، فتم صب ٢٥ متر بترعة الجانبية ٢ اليمنى للزاوية بالإضافة لبناء ٤٠ متر طوب أحجار-،وتم صب ٣٥ متر بترعة الجانبية ١ اليسرى للزاوية بالإضافة لبناء ٣٥ متر أحجار كما تم- صب ١٠٠ متر بترعة سيدي يوسف، وبناء ٣٥ متر احجار بترعة المشارقة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، تنفيذاً لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جاري العمل بتأهيل بترعة الجنابية الاولي اليسرى لترعة الزاوية بزمام هندسة ري كفر الشيخ بطول كيلو و350 متر، بتكلفة 4 ملايين جنيه،وجاري تبطين الواصلة للملاحة طريق الحامول الرياض ،وترعة الحلافي بكوبري الزاوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،وجاري تأهيل ترعة المربط بهندسة ري سيدي غازي، وبدأت أعمال الحفر والارنكه على المناسيب المطلوبة تمهيدا لوضع التربة الزلطية ثم وضع طبقة الخرسانة المسلحة، مؤكداً سيتم البدء في أعمال الحفر والتبطين لكل الترع بمجرد ورود الدراسات وطريقة التصميم من المعاهد البحثية.

وقال محافظ كفر الشيخ، وجار ترسية عمليات الجنابية الثانية اليمنى للزاوية بهندسة ري كفر الشيخ، والضبعة وفروعها بهندسة ري الرياض، والمشارقة بهندسة ري سيدى سالم، والزرافة بهندسة ري سيدى سالم، علاوة على 4 عمليات لترعة سيدي يوسف بهندسة ري مطوبس،وفي الوقت نفسه، جار طرح تبطين ترعة حنس وشباس عمير بهندسة ري قلين، وترعة محيط بلشاشة الغربي بهندسة ري قلين، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات فنية وتصميمية لتبطين 200 كم طولي من الترع بدائرة المحافظة.