شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: الانتخاب التكميلي لعضوية نقابة القراء الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الاوقاف عن أسماء من تنطبق عليهم شروط خوض انتخابات عضوية نقابة قراء القرآن الكريم على المقاعد الثلاثة المتبقية بمجلس الإدارة، وذلك بناء على الإعلان الذي سبق نشره على موقع وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التي لم تشغل .

وأوضحت وزارة الاوقاف انه ستجرى الانتخابات يوم الأحد 15 / 11 / 2020م بمقر نقابة قراء القرآن الكريم، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً .