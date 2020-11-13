شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري عن إصابة محمد صلاح بكورونا: «ربنا هيعديها على خير بدعاء الغلابة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن بيانا صدر منذ قليل تحدث عن إصابة 3 لاعبين من المنتخب المصري لكرة القدم بفيروس كورونا وذكر اسم محمد صلاح بينهم.

وأعرب بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، عن أمنياته بالشفاء العاحل للفرعون المصري محمد صلاح ، مردفا «يعتصرنا الألم ونحن نقول خبر إصابته ولكن بدعاء الغلابة ربنا هيعديها على خير».

وأردف بكري، أن المسحة الثانية لمحمد صلاح سوف يتم إجرائها له بعد قليل للتأكد من إصابته وكذلك معرفة مدى قدرته على المشاركة مع المنتخب في مباراة الغد.