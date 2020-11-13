شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تنفذ نموذج محاكاة للتأكد من جاهزية فرق الانتشار السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، عدة مناورات للتأكد من جاهزية الفرق الطبية لمجابهة أي أحداث طارئة، والتأكد من التدريب الجيد للفرق، ومدي الإمكانيات المتاحة في التعامل مع الأزمة، وذلك من خلال إجراء نموذج محاكاة، حيث تم إستدعاء فرق الإنتشار السريع بمستشفيات «الزقازيق العام، القنايات، أبوحماد، ههيا، بلبيس، الزوامل المركزي»، وسيارات الإسعاف للتجمع بديوان مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومستشفيات «الصالحية، فاقوس، الحسينية، أبوكبير المركزي»، وسيارات الإسعاف للتجمع بمستشفي فاقوس النموذجي، وتم حساب توقيت الوصول لكل فريق، وشرح دور كل فريق في مكان الحدث أثناء التعامل مع الأزمات والكوارث، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات، والآلات الجراحية اللازمة للتعامل مع الحدث، وكيفية تصنيف الحالات وفقاً للعلامات الحيوية لكل مواطن، وشرح كيفية تركيب الأساور بألوانها المختلفة، حسب تشخيص كل حالة، حيث يتم وضع اللون الأخضر للحالات البسيطة، والأصفر للمتوسطة، والأحمر للحالات الشديدة، والأسود والأبيض لحالات الوفاة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود استمرار المناورات ونماذج المحاكاة والتدريب العملي خلال الفترة القادمة لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، للتأكد من جاهزية جميع الفرق الطبية، وإستعداداتها للتعامل مع أي حدث طارئ، مشيراً بأن هذه التدريبات تأتي لقياس مدى قدرة الأجهزة المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في المواقف الطارئة من خلال تقديم بيان عملي يوضح التعامل مع الأزمة والإجراءات التي تم إتخاذها للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى صقل مهارات الفرق الطبية والمستشفيات في رفع درجات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، هذا بجانب التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، والخروج منها بأقل الخسائر.