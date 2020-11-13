محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قال مصدر بوزارة الصحة، إن المعامل المركزية بالوزارة أرسلت مندوبًا للحصول على مسحة "pcr" من اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري؛ للتحقق من إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تحليل المسحة بشكل عاجل داخل المعامل المركزية؛ لتبيان مدى إصابته من عدمه.
من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعمل الآن على التأكد من المسحة الأولى التي أجراها صلاح.
وكانت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت في منشور لها، قبل حذفه، إصابة صلاح بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك من "الصحة" بشأن إعلان إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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