شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة للإنشاد الديني وأخرى للخط العربي لطلاب بجامعة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ودكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنطلق بعد غدٍ الأحد مسابقة جامعة بورسعيد في الإنشاد الديني والتي تنظمها إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ببورفؤاد

صرح بذلك الأستاذ ايهاب أبوالمعاطي مدير عام رعاية الطلاب بجامعة بورسعيد.

كما تُنظم إدارة الأسر والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب مسابقة الخط العربي لطلاب كليات جامعة بورسعيد ،

تستمر المسابقة لمدة يومين اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق السادس عشر من نوفمبر الجاري، وذلك بقاعة الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ببورفؤاد.

يشارك في المسابقة كافة كليات جامعة بورسعيد على ألا يزيد عدد الطلاب عن ثلاثة طلاب من كل كلية.

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