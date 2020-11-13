شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 25 طبيبًا ببورسعيد على التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بالتعاون مع نخبة من أساتذة الروماتولوجي بجامعة عين شمس وبرعاية شركة امجن للأدوية، اليوم التدريبي الاول للتشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية بعنوان «rheumatology overview».
و قام السيد الدكتور هيثم عزات أستاذ الباطنة بجامعة عين شمس ومدير عام الرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية بافتتاح التدريب الذي ضم عدد ٢٥ طبيب من أطباء الرعاية الأولية والعظام والروماتولوجي بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد.
امتد اليوم التدريبي إلى نحو ١٠ ساعات تدريبية بين محاضرات نظرية وورش عمل.
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