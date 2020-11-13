شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الاسكندرية للروم» يوجه رسالة لرئيس أساقفة ألبانيا للاطمئنان على صحته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، رسالة دعم إلى رئيس أساقفة تيرانا ودوريس وكل ألبانيا، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة إلى واجبه المهم.

جاء نص الرسالة، صاحب الغبطة ورئيس أساقفة ألبانيا المحبوب أناستاسيوس، تم إبلاغنا عن محنتك المؤقتة المتعلقة بصحتك. نحن نصلي ونتمنى لك ليس فقط من نفسي المتواضعة، ولكن أيضًا من جميع رؤساء الكهنة والإكليروس والمؤمنين في بطريركيتنا، الشفاء العاجل حتى تعودوا إلى واجبكم المهم جدًا قريبًا.

وأضاف:«إن أفريقيا وشعبها الذي طالت معاناته ممتنون لكم ولن ينسوا أبدًا العمل الهام والمتعدد الأوجه الذي قمت به، ونتمنى لك الشفاء العاجل».

وذيل البابا رسالته: أخوك في المسيح، البطريرك ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا.