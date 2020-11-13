شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء الوحدات السكنية والإدارية والمحال والأراضي من غرامات التأخير حال سداد المستحقات في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبرأنه جارى تفعيل قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والذى يقضى بإعفاء الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي والفيلات والوحدات الشاطئية من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة . وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس الجهاز إن الهيئة المجتمعات، قررت منح تيسيرات لمدة شهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى- خدمى – استثمارى – صناعى...)، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

من جانبه أشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، ولا تزال في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، موضحاً أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسرى هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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