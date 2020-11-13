شكرا لقرائتكم خبر عن البابا في الإسكندرية: السوشيال ميديا مثل السكين البعض يستخدمه بشكل خاطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى، مؤكداً أنها خرجت عن مسارها الصحيح وبات البعض يستخدمها بشكل خاطئ منحرفاً بها عن مسارها الطبيعى والهدف منها.

وقال «البابا»، خلال لقائه أعضاء نادى روتارى الاسكندرية فاروس، الذي عقد بالمقر البابوى في كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، مساء اليوم الجمعة، في اطار زيارة رعوية تستمر يومان، أن الإنسان الأول اخترع السكين لاستخدامها بشكل صحيح في تقطيع الطعام، إلا أن البعض استخدمه في أعمال خاطئة، ذات الأمر ما يحدث مع السوشيال ميديا حالياً والتي خرجت عن مسارها الطبيعى والبعض يستحدمها بشكل غير صحيح مثل استخدام السكين في الخطأ.

وأضاف أن الشعب المصري متدين بطبعه، يحب روح العبادة التي استمدها من نهر النيل الذي يشبه إنسان يرفع يداه إلى الله للصلاة، لافتاً إلى أن تدين المصريين هو تدين سلمي يظهر في كافة مواقفهم ويشتهرون بعبارة «المسامح كريم» عند العفو عن الغير، مشدداً أن أي عنف بسبب التدين هو عنف وارد من الخارج ودخيل على المصريين.

وتابع:«النيل في مصر مقدس، وهو مصدر الحياة والحب وروح العبادة، بل تجلى ذلك في بناء الفراعنة لمعابدهم على ضفاف النيل، والذين لم يتركوا لنا سوى المعابد والمدافن كونهم كانوا يحبون التدين ومن هنا أصبح المصري محب للتدين، لافتاً إلى أن كل هذا جعل بينا وحدة وطنية طبيعية صنعها الله من خلال نهر النيل الخالد».

وتحدث البابا عن إنتشار ظاهرة العنف والإرهاب في المجتمع العالمى، قائلاً أن سبب إنتشار العنف والإرهاب على مستوى العالم، يتركز في غياب الحب في الأسرة، مشدداً على ضرورة تقديم دعوة حب للأطفال في المدارس، والتي ينتج عنه بناء محبة مع الأجيال الصاعدة.

وقال أن مفهوم الأسرة أصبح يتلاشى بين الأزواج الحديثين في الوقت الحالى،الأمر الذي يتطلب بشكل عاجل دراسة المناطق الأكثر عرضة لحالات الطلاق وعمل توعية لهم، بالإضافة إلى توعية المقبلين على الزواج بقيمة الحب وأهمية الأسرة.

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ولفت إلى أن خدمة المجتمع والآخر هي أحد أهم احتياجات هذا العصر، لافتاً إلى أنه لا ينبغي أن تقدم للشخص كلام محبة دون أفعال أو أعمال تترجم كلمات الحب وتوفر الاحتياجات لكل شخص.

البابا فى الاسكندرية: السوشيال ميديا مثل السكين البعض يستخدمه بشكل خاطئ .. والعنف دخيل على المصريين (صور)

البابا فى الاسكندرية: السوشيال ميديا مثل السكين البعض يستخدمه بشكل خاطئ .. والعنف دخيل على المصريين (صور)

البابا فى الاسكندرية: السوشيال ميديا مثل السكين البعض يستخدمه بشكل خاطئ .. والعنف دخيل على المصريين (صور)