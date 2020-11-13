شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لدوره الوطني والتوعوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقديرًا لدوره الوطني والتوعوي وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد، أهدى اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، درع محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله (عز وجل).

ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر لوزير الأوقاف على تلبية الدعوة لزيارة المحافظة وافتتاح توسعة مسجد الإسماعيلي بمدينة الإسماعيلية، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.