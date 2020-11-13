شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ساخنة فى «إعادة النواب» بين ٢٨ مرشحًا بـ 8 دوائر «سوهاجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد انتخابات جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدوائر محافظة سوهاج منافسة ساخنة بين ٢٨ مرشحا على ١٤مقعدا «للنظام الفردى» في جميع الدوائر الانتخابية الثمانى بالمحافظة، حيث كثف المرشحون في جولة الإعادة من تحركاتهم بمدن وقرى الدوائر.

ويعد مصطفى سالم، مرشح مستقبل وطن بدائرة طهطا وطما، من أعلى المرشحين حصولا على الأصوات في الجولة الأولى على مستوى سوهاج، حيث كثف سالم من تحركاته وجولاته بمختلف مدن وقرى ونجوع الدائرة للفوز بالمقعد ومواصلة إنجازاته كوكيل للجنة الخطة والموازنة خلال الدورة الماضية.

وفى دائرة دار السلام جنوب سوهاج، كثف المرشح أحمد عبدالسلام قورة من جولاته وتحركاته خلال جولة الإعادة بعد أن حصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وقام بجولات انتخابية بقرى أولاد يحيى وأولاد خلف والبلابيش وأولاد سالم ومزاته والكشح لمطالبة العائلات والقبائل بمساندته للفوز بالمقعد الفردى لتنفيذ برنامجه الانتخابى الخدمى والذى يشمل عدة مجالات في مقدمتها الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى.

وفى دائرة المنشأة، واصل مرشحا الإعادة تحركاتهما ودعايتهما الانتخابية في القرى والنجوع. وتشهد دائرة البلينا صراعا ساخنا بين ٤ مرشحين في جولة الإعادة.. ففى الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج وتضم مركز ومدينة سوهاج ومركز جزيرة شندويل وحى الكوثر، تجرى الإعادة على مقعدى الدائرة بين 4 مرشحين، هم: حاتم مبارك (مستقل)، ومحمد فقير رضوان (حزب مستقبل وطن)، وحازم حمادى (حزب مصر الحديثة)، وأحمد عواجة (مستقل).

وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم، وتضم مركزى أخميم وساقلتة، تجرى الإعادة على مقعدى الدائرة بين كل من: زكريا حسان (حزب مستقبل وطن)، وأحمد محمود العمدة (مستقل)، وعفيفى حافظ الشريف (مستقل)، ومحمد محمود لبيب (حزب مستقبل وطن).

وفى الدائرة الثالثة، ومقرها مركز المراغة وتضم مركز ومدينة المراغة، تجرى الإعادة على مقعد واحد بين المرشحين أحمد أبوالدهب علام (حزب المؤتمر)، ورفعت شكيب خفاجى (مستقل).

وفى الدائرة الرابعة، ومقرها مركز طهطا وتضم مراكز طما وطهطا وجهينة، تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين كل من: مصطفى سالم (حزب مستقبل وطن)، وإبراهيم خليفة أبودوح (حزب مستقبل وطن)، وإيهاب مصلح أبوعقيل (حزب مستقبل وطن)، ونشأت فؤاد عباس (حزب الشعب الجمهوري)، ومصطفى حسين أبودومة (مستقل)، وصلاح شوقى عقيل (حزب مستقبل وطن).

وفى الدائرة الخامسة، ومقرها مركز جرجا وتضم مركز ومدينة جرجا ومركز العسيرات، تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من: ياسر نصر الهوارى (حزب الشعب الجمهورى)، وخليفة رضوان (حزب مستقبل وطن)، وعبدالمنعم محمد أبوالفتوح (مستقل)، وإسماعيل محمد الطهطاوى (مستقل).

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وفى الدائرة السادسة، ومقرها مركز المنشأة وتضم مركز ومدينة المنشأة، تجرى الإعادة على مقعد واحد بين عاطف عثمان (مستقل)، وإسماعيل مظهر أبوكريشة (مستقل).

وفى الدائرة السابعة، ومقرها مركز البلينا وتضم مركز ومدينة البلينا، تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من: محمود حمدى أبوالخير (حزب مستقبل وطن)، ونورالدين أسعد أبوستيت (حزب مستقبل وطن)، وحمدى شاهين (مستقل)، ويوسف أبوحمودى (مستقل).

وفى الدائرة الثامنة والأخيرة، ومقرها مركز دارالسلام وتضم مركز ومدينة دارالسلام، تجرى الإعادة على مقعد واحد بين أحمد عبدالسلام قورة (حزب حماة الوطن)، وجابر الطويقى (حزب مستقبل وطن).